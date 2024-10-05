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В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке

1:10
Авто

По мнению инспекторов ГАИ, определенные признаки в поведении водителя могут указывать на алкогольное опьянение. Один из таких сигналов — солнечные очки, которые способны скрыть красные или мутные глаза, а также замедленную реакцию. Если водитель носит темные очки в пасмурную погоду или ночью, это может стать поводом для проверки на трезвость.

В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также внимание инспекторов привлекают автомобили с приоткрытыми окнами в холодную или дождливую погоду, поскольку это часто воспринимается как попытка проветрить салон от запаха спиртного. Опущенные солнцезащитные козырьки при отсутствии яркого солнца тоже могут вызвать подозрения, так как инспекторы считают это попыткой спрятаться от их взгляда.

Кроме того, необычные маневры на дороге, такие как остановка в нескольких метрах от стоп-линии, резкое торможение или попытка скрыться в потоке за крупногабаритным транспортом, тоже могут привести к проверке на трезвость. Эти действия зачастую указывают на желание водителя не привлекать к себе внимание после недавнего употребления алкоголя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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