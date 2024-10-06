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Двигатели Toyota, прошедшие миллион километров: список проверенных моторов

4:00
Авто

Автоэксперт рассказал о двигателях Toyota, которые зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные. Также были названы модели автомобилей, оснащенные этими агрегатами.

Двигатели Toyota, прошедшие миллион километров: список проверенных моторов
Фото: upload.wikimedia.org by Andra Febrian, CC BY-SA 4.0

Что такое "двигатель-миллионник"
Понятие "двигатель-миллионник" достаточно размытое и неоднозначное. Теоретически любой мотор может работать десятилетиями, но его долговечность зависит от регулярного обслуживания, количества ремонтов и объема заменяемых деталей. В результате на отметке в миллион километров мы можем видеть двигатель, в котором заменены практически все элементы из-за поломок. Такой агрегат сложно назвать надежным, ведь его долговечность — результат многочисленных ремонтов, а не первоначальной прочности конструкции.

Кроме количества пройденных километров, важно учитывать время работы двигателя, измеряемое в моточасах. Однако одометр фиксирует только пройденное расстояние, не учитывая работу двигателя на холостом ходу. Таким образом, километры, пройденные в городских пробках за десятки минут, не равны километрам на загородной трассе за считанные секунды.

Вероятность того, что автомобиль пройдет миллион километров, значительно выше, если он чаще используется на загородных трассах. Важно, чтобы мотор прошел этот путь без капитального ремонта, сохранив оригинальные блок цилиндров и головку блока. Регулярное обслуживание, замена ремня ГРМ и маслосъемных колпачков не считаются капитальным ремонтом и значительно увеличивают ресурс двигателя.

Двигатели-миллионники Toyota
Среди двигателей Toyota в категорию "миллионников" входит популярный 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат 3S-FE с 16 клапанами. Этот мотор устанавливался на такие модели, как RAV4, Avensis, Celica, Camry, MR2, а также Carina, Corona, Vista, Caldina и другие модели для японского рынка. Двигатель 3S-FE производился с 1986 по 2000 год и отличался высокой надежностью, несмотря на то, что мощность версий для европейского рынка была ограничена около 120 л. с., а наиболее форсированные варианты могли достигать 140 л. с.

Следующие в списке — рядные 6-цилиндровые двигатели "джейзеты" — 1JZ-GE объемом 2,5 литра и 3,0-литровый 2JZ-GE. Эти двигатели стали легендами японского автопрома. Мотор 1JZ-GE устанавливался на модели Chaser, Cresta, Crown, Progres и Mark II, а 2JZ-GE — на Altezza, Aristo, Soarer, Supra и редкие седаны Origin. Производство двигателей началось в 1990 году, а последние модели с ними были выпущены в 2007 году.

На вершине бензиновых миллионников Toyota находится 8-цилиндровый 4,0-литровый двигатель 1UZ-FE. Им оснащались старшие модификации Aristo, Crown, Soarer и японские Toyota Celsior (аналоги Lexus LS) первых двух поколений.

Toyota также имела удачные дизельные двигатели-миллионники, в частности, серию 1HD. Сначала эти агрегаты использовались в коммерческом транспорте, таких как автобусы Toyota Coaster, а затем на внедорожниках Land Cruiser. По объемам производства они не могли сравниться с бензиновыми моторами серии S, однако по надежности были вполне сопоставимы.

Важно помнить, что даже самые надежные двигатели могут выйти из строя без надлежащего ухода и своевременного обслуживания!

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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