Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС

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Европейские лидеры приходят к консенсусу, что ЕС отлично инвестирует в США, а не в свои экономики. Премьер Словакии Роберт Фицо призвал отменить санкции против РФ после достижения "компромисса".

Фото: flickr.com by EU2016 SK, PDM

Евросоюзу нужна Россия

Роберт Фицо заявил, что намерен восстановить отношения с Россией, если конфликт на Украине закончится при его правительстве.

"Если война закончится во время мандата нынешнего правительства, я сделаю всё возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз", — сказал Фицо на пресс-конференции в четверг, 3 октября, cообщает словацкая Pravda.

Казалось бы, молодец, адекватный политик, но как он видит, чем "закончится война"? Из дальнейших его слов ясно, что компромиссом РФ и Украины.

"Этот конфликт не имеет военного решения, Украина должна готовиться к какому-то компромиссу, который не будет выгоден как одной стороне, так и другой", — сказал Фицо.

Премьер также высказался за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

Фицо, как можно понять, хочет действовать через руководство Евросоюза. Но совсем не факт, что Брюссель снимет санкции с РФ после "компромисса". Может быть, Фицо что-то знает?

Доллары и облигации сами по себе не кормят и не обогревают

Вероятно, сложился некий консенсус о том, что без российских ресурсов ЕС проиграет конкуренцию США и Китаю, так как Россия поставляет на мировой рынок около 30% всех природных ресурсов, в том числе важнейших — зерновых, удобрений, нефти и газа.

До санкций за счёт дешёвого российского сырья ЕС процветал, сегодня, перейдя на дорогущее американское, стагнирует. А доллары, облигации и виртуальные акции на услуги, которые составляют сейчас 80% западных экономик, не кормят и не обогревают.

Между тем Фицо выполняет пожелания избирателей, что редкость для западных политиков. Опрос Ipsos для Центрально-Европейской обсерватории цифровых медиа (CEDMO) показал, что с оружием в руках лишь четверть населения Словакии будет защищать Родину, а 39% словаков желают, чтобы специальная военная операция России на Украине закончилась "временным миром без победы одной из сторон".

Евросоюз перестанет инвестировать в США, иначе проиграет

Позиция Фицо и венгерского премьера Виктора Орбана будет прирастать новыми адептами.

Так, в интервью The New York Times президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна реалистично оценивать свои военные цели и признать, что часть территории может "временно оставаться под контролем России".

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу задуматься над перезагрузкой отношений с Россией. По его словам, ЕС должен учитывать "географические реалии". Он говорил, что континенту нужен "новый порядок", чтобы не проиграть конкуренцию США и Китаю.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "некоторые страны ждут окончания потасовки с Россией, чтобы вернуться к открытому бизнесу с ней без всякого стыда". Но интересно, что сама Польша вышла на первое место в ЕС по импорту российских удобрений, существенно нарастив объёмы поставок, а также поставок по зерну. А российские энергоносители и топливо стыдливо покупает через третьи страны.

Европейцы стали понимать, что на самом деле отлично инвестируют в США, а не в свои экономики.

Если же говорить о неком "компромиссе" как об условии отмены санкций, то совсем недавно это казалось невероятным и выдвигалось условие "победы Украины над Россией". Несомненно, ЕС смирится и с условиям победы России.

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Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политик. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.



Экономика Словакии — развитая экономика страны-члена Евросоюза и 70-я экономика мира по объёму ВВП по ППС (по состоянию на 2022 год).



Консе́нсус (лат. consensus — «согласие, сочувствие, единодушие») — способ разрешения конфликтов при принятии решений, если отсутствуют принципиальные возражения у большинства заинтересованных лиц; принятие решения на основе общего согласия без проведения голосования, если против него никто не выступает, либо при исключении мнения немногих несогласных участников.



