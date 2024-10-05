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Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин

1:22
Еда

Мы предлагаем вам восхитительный рецепт для легкого и вкусного завтрака, который наверняка понравится всей вашей семье. Тушёные кабачки с яйцом — это прекрасное сочетание нежных овощей и белков, которые подарят вам заряд энергии на целый день.

Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by JFVelasquez Floro, PDM

Сочные кабачки, ароматный лук, нежное яйцо и ароматные специи — все это вкусное и полезное блюдо легко готовится и подойдет как для насыщенного завтрака, так и для лёгкого обеда.

Вам понадобятся:

  • 1 кабачок,
  • 1 луковица,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 5 г смеси разных перцев,
  • 1-2 яйца,
  • 1 ст. л. оливкового масла,
  • пару веточек петрушки.

Приготовление

  1. Лучше всего использовать молодые кабачки — они приготовятся быстрее и будут более сочными. Тщательно вымойте кабачок, нарежьте его кубиками.
  2. Очистите и порежьте лук и чеснок.
  3. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук, добавьте кабачки. Посолите, поперчите, положите чеснок и тушите овощи до мягкости.
  4. Вбейте яйцо, хорошо перемешайте, посыпьте зеленью и подавайте горячим с хлебом.

Это блюдо идеально подходит на завтрак или обед, придает энергии и станет незабываемым угощением для всей семьи!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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