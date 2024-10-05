Мы предлагаем вам восхитительный рецепт для легкого и вкусного завтрака, который наверняка понравится всей вашей семье. Тушёные кабачки с яйцом — это прекрасное сочетание нежных овощей и белков, которые подарят вам заряд энергии на целый день.
Сочные кабачки, ароматный лук, нежное яйцо и ароматные специи — все это вкусное и полезное блюдо легко готовится и подойдет как для насыщенного завтрака, так и для лёгкого обеда.
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Приготовление
Это блюдо идеально подходит на завтрак или обед, придает энергии и станет незабываемым угощением для всей семьи!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.