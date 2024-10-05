Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам восхитительный рецепт для легкого и вкусного завтрака, который наверняка понравится всей вашей семье. Тушёные кабачки с яйцом — это прекрасное сочетание нежных овощей и белков, которые подарят вам заряд энергии на целый день.

Фото: commons.wikimedia.org by JFVelasquez Floro, PDM

Сочные кабачки, ароматный лук, нежное яйцо и ароматные специи — все это вкусное и полезное блюдо легко готовится и подойдет как для насыщенного завтрака, так и для лёгкого обеда.

Вам понадобятся:

1 кабачок,

1 луковица,

1 зубчик чеснока,

5 г смеси разных перцев,

1-2 яйца,

1 ст. л. оливкового масла,

пару веточек петрушки.

Приготовление

Лучше всего использовать молодые кабачки — они приготовятся быстрее и будут более сочными. Тщательно вымойте кабачок, нарежьте его кубиками. Очистите и порежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук, добавьте кабачки. Посолите, поперчите, положите чеснок и тушите овощи до мягкости. Вбейте яйцо, хорошо перемешайте, посыпьте зеленью и подавайте горячим с хлебом.

Это блюдо идеально подходит на завтрак или обед, придает энергии и станет незабываемым угощением для всей семьи!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

