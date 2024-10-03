Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Издание Military Watch Magazine сообщило, что танк Leopard 2А6, который удалось захватить российским военным и передать для дальнейшего изучения специалистам из "Уралвагонзавода", имеет чувствительные технологии.

Как пояснили авторы издания, те танки Leopard 2А6, которые были переданы Украине, не производились для экспорта, а взяты из резервов бундерсвера.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" ранее отмечали, что в рамках изучения западного танка дадут оценку военно-технического уровня.

По информации Frankfurter Rundschau, Украина потеряла значительное колличество западной техники, которая была ей передана. Кроме Leopard в списке значится БМП Marder. За всё время Киев потерял до тысячи танков и более шести тысяч боевых машин, часть из которых предоставлена Германией.

Уточнения

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.



«Леопа́рд-2» (нем. Leopard 2) — немецкий основной боевой танк второго поколения.



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