Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто

После включения зажигания автомобилю требуется несколько секунд, чтобы «пробудиться» после стоянки. Об этом процессе сигнализируют лампочки на приборной панели, которые информируют о состоянии различных систем автомобиля и проведении внутренней диагностики перед запуском двигателя. Автоэксперт разобрался, насколько важно дать этим процессам завершиться или можно сразу запускать мотор.

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Раньше двигатель запускали сразу и проблем не было

В автомобилях 70–80-х годов, таких как модели ВАЗ 2101–2108, не было сложных электрических систем. Система зажигания работала с помощью трамблера, топливо подавалось механическим насосом, а смесь готовилась карбюратором. При повороте ключа запускался стартер, который сразу вращал двигатель. В то время сложной электроники не существовало, и ожидание перед запуском не имело смысла.

Что изменилось в современных автомобилях

Современные автомобили оснащены электронным блоком управления (ЭБУ), который контролирует все системы транспортного средства. Во время запуска двигателя ЭБУ играет ключевую роль, управляя топливной системой и системой зажигания. Это происходит с помощью различных датчиков и сенсоров, оценивающих состояние электромодулей.

После включения зажигания требуется несколько секунд, чтобы электронный блок управления провел диагностику и подготовил систему к работе. За это время лампочки на приборной панели продолжают гореть, создается необходимое давление в топливной системе, а система зажигания считывает данные, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.

Что случится, если запускать мотор сразу

Если сразу после включения зажигания начать крутить стартер, в большинстве случаев ничего критического не произойдет — особенно после коротких стоянок в течение дня. Однако если автомобиль долго простоял на парковке, быстрый запуск может быть затруднен из-за недостаточного давления в топливной системе, что скажется на плавности процесса.

Зимой, когда на двигатель возлагается большая нагрузка из-за холода, такой быстрый запуск может привести к тому, что мотор не «схватится» с первого раза. Недостаточное давление в топливной системе этому поспособствует. Чтобы избежать подобных ситуаций, особенно в холодное время года, лучше подождать несколько секунд после включения зажигания, пока не погаснут лампочки на приборной панели.

Уточнения

Катушка системы зажигания двигателя — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.

Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.



