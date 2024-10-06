Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи выявили шесть продуктов, которые могут способствовать быстрому старению, если их употреблять в больших количествах. Несмотря на то что ранее их вредное влияние не поднималось на обсуждение, сейчас это стало темой для разговора. По данным Pronews.gr, речь идет о кофе, соли, молочных продуктах, углеводах, подсластителях и остром перце.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Люди, которые ели более 50 граммов перца чили в день, показывали худшие результаты в тестах на когнитивные способности. Умеренное потребление углеводов также важно для поддержания здоровья и баланса в питании, как и контроль за солью.

Врач-эндокринолог Анжелика Чиж предостерегает от употребления покупной выпечки, так как она содержит много сахара и жиров, которые могут откладываться на талии и бёдрах. Кроме того, магазинные чипсы и сухарики тоже вредны: одна упаковка чипсов может содержать всю дневную норму жиров.

Специалист также отметила, что в колбасе и сосисках часто присутствуют не только мясо, но и ненужные добавки, такие как кости и жир. Эти продукты не приносят пользы организму.

Ранее сообщалось, что при похудении важно не только исключить вредные продукты, но и добавить те, которые помогут улучшить пищеварение. В Испанском фонде питания также упомянули траву, которая может способствовать избавлению от лишнего веса.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.





Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

