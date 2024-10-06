Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеальной формы бровей: отказ от воска и правильный уход
В Telegram можно сделать аналог YouTube — IT-эксперт
Хроническая усталость при ковиде
Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей
Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы
Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения
Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня

Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение

1:33
Здоровье

Исследователи выявили шесть продуктов, которые могут способствовать быстрому старению, если их употреблять в больших количествах. Несмотря на то что ранее их вредное влияние не поднималось на обсуждение, сейчас это стало темой для разговора. По данным Pronews.gr, речь идет о кофе, соли, молочных продуктах, углеводах, подсластителях и остром перце.

Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение
Фото: Freepik by freepik, PDM

Люди, которые ели более 50 граммов перца чили в день, показывали худшие результаты в тестах на когнитивные способности. Умеренное потребление углеводов также важно для поддержания здоровья и баланса в питании, как и контроль за солью.

Врач-эндокринолог Анжелика Чиж предостерегает от употребления покупной выпечки, так как она содержит много сахара и жиров, которые могут откладываться на талии и бёдрах. Кроме того, магазинные чипсы и сухарики тоже вредны: одна упаковка чипсов может содержать всю дневную норму жиров.

Специалист также отметила, что в колбасе и сосисках часто присутствуют не только мясо, но и ненужные добавки, такие как кости и жир. Эти продукты не приносят пользы организму.

Ранее сообщалось, что при похудении важно не только исключить вредные продукты, но и добавить те, которые помогут улучшить пищеварение. В Испанском фонде питания также упомянули траву, которая может способствовать избавлению от лишнего веса.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.
 

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Обсудить
Сейчас читают
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Последние материалы
Хроническая усталость при ковиде
Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье
Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение
ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы
Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения
Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня
Дело раскрыто: ученые раскрыли, что у гекконов есть шестое чувство
Двигатели Toyota, прошедшие миллион километров: список проверенных моторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.