Как приготовить абрикосы с начинкой из творожно-сметанного крема

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт простых в приготовлении и очень вкусных абрикосов с начинкой из творожно-сметанного крема. Блюдо непременно станет украшением стола.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Ингредиенты:

Абрикос — 400 г

Творог — 100 г

Жидкий мёд — 40 г

Сметана — 40 г

Ванильный сахар — 0,25 ч.л.

Шоколад — 20 г

Приготовление:

Разрезать абрикосы пополам. Удалить косточки. Измельчить шоколад. В миске смешать творог, мёд и ванильный сахар. Заполнить половинки абрикосов получившейся начинкой. Посыпать блюдо шоколадной крошкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.

