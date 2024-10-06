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Как приготовить абрикосы с начинкой из творожно-сметанного крема

0:44
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт простых в приготовлении и очень вкусных абрикосов с начинкой из творожно-сметанного крема. Блюдо непременно станет украшением стола.

Как приготовить абрикосы с начинкой из творожно-сметанного крема
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Ингредиенты:

  • Абрикос — 400 г
  • Творог — 100 г 
  • Жидкий мёд — 40 г
  • Сметана — 40 г
  • Ванильный сахар — 0,25 ч.л.
  • Шоколад — 20 г

Приготовление:

  1. Разрезать абрикосы пополам. Удалить косточки.
  2. Измельчить шоколад.
  3. В миске смешать творог, мёд и ванильный сахар. 
  4. Заполнить половинки абрикосов получившейся начинкой. Посыпать блюдо шоколадной крошкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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