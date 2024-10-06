Как приготовить абрикосы с начинкой из творожно-сметанного крема

Представляем вашему вниманию рецепт простых в приготовлении и очень вкусных абрикосов с начинкой из творожно-сметанного крема. Блюдо непременно станет украшением стола.
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.
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