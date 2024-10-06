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Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей

1:41
Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) провели исследование, посвященное факторам счастья молодых людей, не имеющих романтического партнера. В работе участвовали 1073 американца от 18 до 24 лет, которые прошли опрос, оценивающий общий уровень счастья и пять аспектов, влияющих на него.

Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей
Фото: freepik.com by standret, PDM

Исследование показало, что уровень счастья молодых людей определяется рядом факторов, включая удовлетворенность отношениями с семьей, удовлетворенность дружбой, самооценку, невротизм и экстраверсию. Однако удовлетворенность дружбой оказалась наиболее тесно связана с общим уровнем счастья.

Авторы исследования предположили, что молодые одинокие люди могут осознанно создавать долгосрочные крепкие дружеские связи и получать от этого выгоду. Одинокие люди, которые были довольны своей дружбой, как правило, были довольны и жизнью в целом, в то время как недовольные дружбой чувствовали себя менее счастливыми.

Исследование показало, что качество дружеских отношений является ключевым фактором благополучия молодых людей, особенно если они одиноки. Это означает, что молодые люди могут повысить свой уровень счастья, развивая и поддерживая крепкие дружеские связи.

Исследование имеет практические выводы для молодых людей, которые стремятся повысить свой уровень счастья. Оно подчеркивает важность развития и поддержания крепких дружеских связей, а также осознанного создания долгосрочных отношений с друзьями.

Уточнения

Сча́стье — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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