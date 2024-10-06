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Дело раскрыто: ученые раскрыли, что у гекконов есть шестое чувство

2:01
Наука

Международная группа исследователей совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) сделала удивительное открытие: гекконы токи (Gekko gecko) способны воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который ранее считался ответственным исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Дело раскрыто: ученые раскрыли, что у гекконов есть шестое чувство
Фото: flickr.com by Rushen, CC BY-SA 2.0

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что саккул выполняет дополнительную функцию, помогая рептилиям воспринимать низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц. Это особое "шестое чувство" дополняет слух гекконов и может присутствовать у других видов рептилий. Открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, что саккул у амниот служит исключительно для поддержания равновесия.

Роль саккула в слухе ящериц также поможет ученым лучше понять, как ведут себя и общаются животные, слуховые способности которых ранее считались ограниченными. Таким образом, результаты исследования проливают свет на то, как с течением времени эволюционировала слуховая система у рыб, наземных животных и даже людей.

Доказанная связь между шестым чувством гекконов и равновесием открывает новые возможности для изучения слуха млекопитающих и человека. Исследовательская группа также отметила, что современные представления об эволюции сенсорных систем животных следует пересмотреть. Это открытие может привести к новым направлениям исследований в области слуха и сенсорных систем.

Открытие нового чувства у гекконов имеет широкие последствия для нашего понимания того, как животные воспринимают окружающий мир и взаимодействуют между собой. Оно также подчеркивает важность продолжения исследований в области сенсорных систем и их эволюции у различных видов животных.

Уточнения

Гекко́ны или гекко́новые, или цепкопа́лые — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми (амфицельными) позвонками, утратой височных дуг, как правило, парными теменными костями, отсутствием теменного отверстия, а также в той или иной мере расширенными ключицами, обычно с отверстиями на внутренних краях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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