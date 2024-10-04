Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты нашли простой, но эффективный способ сделать крабовый салат еще вкуснее — всего лишь добавив один неожиданный ингредиент.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Крабовый салат, подобно оливье, давно стал частью традиционной кухни многих россиян. Но его классический рецепт зачастую требует времени и усилий: варка риса, яиц, моркови… Кроме того, привычное сочетание ингредиентов уже может показаться скучным. Однако есть способ не только упростить процесс, но и обновить вкус салата, сделав его более ярким и интересным.

Чтобы приготовить этот обновленный крабовый салат, вам понадобятся: 200 г крабовых палочек, 100 г консервированной кукурузы, 2 куриных яйца, 60 г майонеза, 10 г свежей зелени, соль и измельченный чеснок по вкусу, а также главный секрет — морковь по-корейски вместо обычной.

Сначала отварите яйца вкрутую, остудите их, очистите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки нарежьте аналогично. Смешайте яйца, крабовые палочки, кукурузу и морковь по-корейски в одной миске.

Заправьте салат майонезом, приправьте солью и добавьте измельченный чеснок для дополнительной пикантности. Тщательно перемешайте, украсьте зеленью и подавайте к столу. Этот свежий подход обязательно станет фаворитом на вашем столе!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке. Салаты готовят из сырых и варёных овощей, консервированных и маринованных фруктов, плодов, ягод, грибов, в салаты также добавляют варёные яйца, отварное или жареное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Салат выступает как самостоятельное блюдо или дополнительный гарнир к холодным и горячим блюдам.

