Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления идеальных пельменей важно правильно замесить тесто. Соберите необходимые ингредиенты и приступайте:

Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

600-650 г муки;

2 яйца;

1 ч. л. соли;

190 мл ледяной воды;

60 мл растительного масла;

0,5 ч. л. крахмала (секретный ингредиент).

Приготовление:

Просейте муку в миску (ее количество может варьироваться в зависимости от размера яиц). Не забудьте добавить крахмал. В центре горки муки сделайте углубление, добавьте соль и разбейте яйца. Перемешайте яйца с мукой, затем влейте ледяную воду и растительное масло. Смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. При необходимости используйте тестомес. Оставьте тесто "отдохнуть" под пленкой или в пакете на 30 минут. Перед лепкой пельменей вымесите тесто еще раз, добавляя при необходимости немного муки.

Теперь у вас есть отличное эластичное тесто, которое не липнет к рукам и прекрасно раскатывается для лепки пельменей!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

