Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей
1:12
Для приготовления идеальных пельменей важно правильно замесить тесто. Соберите необходимые ингредиенты и приступайте:
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0
- 600-650 г муки;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. соли;
- 190 мл ледяной воды;
- 60 мл растительного масла;
- 0,5 ч. л. крахмала (секретный ингредиент).
Приготовление:
- Просейте муку в миску (ее количество может варьироваться в зависимости от размера яиц). Не забудьте добавить крахмал.
- В центре горки муки сделайте углубление, добавьте соль и разбейте яйца.
- Перемешайте яйца с мукой, затем влейте ледяную воду и растительное масло.
- Смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. При необходимости используйте тестомес.
- Оставьте тесто "отдохнуть" под пленкой или в пакете на 30 минут.
- Перед лепкой пельменей вымесите тесто еще раз, добавляя при необходимости немного муки.
Теперь у вас есть отличное эластичное тесто, которое не липнет к рукам и прекрасно раскатывается для лепки пельменей!
Уточнения
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.