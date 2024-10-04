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Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей

1:12
Еда

Для приготовления идеальных пельменей важно правильно замесить тесто. Соберите необходимые ингредиенты и приступайте:

Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0
  • 600-650 г муки;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. соли;
  • 190 мл ледяной воды;
  • 60 мл растительного масла;
  • 0,5 ч. л. крахмала (секретный ингредиент).

Приготовление:

  1. Просейте муку в миску (ее количество может варьироваться в зависимости от размера яиц). Не забудьте добавить крахмал.
  2. В центре горки муки сделайте углубление, добавьте соль и разбейте яйца.
  3. Перемешайте яйца с мукой, затем влейте ледяную воду и растительное масло.
  4. Смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. При необходимости используйте тестомес.
  5. Оставьте тесто "отдохнуть" под пленкой или в пакете на 30 минут.
  6. Перед лепкой пельменей вымесите тесто еще раз, добавляя при необходимости немного муки.

Теперь у вас есть отличное эластичное тесто, которое не липнет к рукам и прекрасно раскатывается для лепки пельменей!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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