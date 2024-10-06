Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сейчас — идеальное время для внесения подкормок, необходимых многим растениям, в том числе малине. Чтобы кустарник плодоносил и оставался здоровым, ему требуются определённые питательные вещества.

Фото: Pixabay by vinnysimard, PDM

Как лучше подкормить малину?

Калимагнезия

Это одно из самых удачных удобрений для малины, которое сочетает в себе магний и кальций — именно то, что требуется растению. Для обработки одного квадратного метра посадок достаточно взять три столовые ложки калимагнезии. Такое количество полностью покрывает потребности малины в этих важных элементах.

Суперфосфат

Это удобрение давно заслужило доверие садоводов. Оно делает корневую систему малины мощной и способствует обильному цветению и плодоношению. На один квадратный метр посадок используют около 200 граммов суперфосфата, чтобы обеспечить растение необходимым количеством фосфора.

Доломитовая мука

Доломитовая мука также играет ключевую роль в осенней подкормке малины. Для одного квадратного метра рекомендуется использовать примерно 500 граммов этого удобрения.

Не стоит забывать и про мульчирование. Самыми эффективными материалами для этой задачи являются компост и перегной, которые не только питают почву, но и помогают удерживать влагу.

Уточнения

Мали́на (лат Fructus Rubi idaei, Baccae Rubi idaei) — плод малины обыкновенной.

