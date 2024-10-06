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Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения

1:26
Садоводство

Сейчас — идеальное время для внесения подкормок, необходимых многим растениям, в том числе малине. Чтобы кустарник плодоносил и оставался здоровым, ему требуются определённые питательные вещества.

Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения
Фото: Pixabay by vinnysimard, PDM

Как лучше подкормить малину?

Калимагнезия

Это одно из самых удачных удобрений для малины, которое сочетает в себе магний и кальций — именно то, что требуется растению. Для обработки одного квадратного метра посадок достаточно взять три столовые ложки калимагнезии. Такое количество полностью покрывает потребности малины в этих важных элементах.

Суперфосфат

Это удобрение давно заслужило доверие садоводов. Оно делает корневую систему малины мощной и способствует обильному цветению и плодоношению. На один квадратный метр посадок используют около 200 граммов суперфосфата, чтобы обеспечить растение необходимым количеством фосфора.

Доломитовая мука

Доломитовая мука также играет ключевую роль в осенней подкормке малины. Для одного квадратного метра рекомендуется использовать примерно 500 граммов этого удобрения.

Не стоит забывать и про мульчирование. Самыми эффективными материалами для этой задачи являются компост и перегной, которые не только питают почву, но и помогают удерживать влагу.

Уточнения

Мали́на (лат Fructus Rubi idaei, Baccae Rubi idaei) — плод малины обыкновенной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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