Распространенная ошибка водителей: движение накатом может стоить вам автомобиля

Почему движение накатом может быть опасным и неэкономичным

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Движение накатом, популярное среди водителей для экономии топлива, на самом деле может быть опасным и даже привести к увеличению расхода топлива. Во время экстренного торможения необходимо, чтобы колеса были связаны с трансмиссией, чтобы обеспечить контроль над автомобилем. Это делает движение "на передаче" предпочтительным, как рекомендуют современные автошколы.

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Проблемы с движением накатом особенно актуальны на скользких спусках и при неисправностях в системе ABS, где необходимо обеспечить постоянное взаимодействие всех систем автомобиля для предотвращения аварийных ситуаций. Также активные дифференциалы, работающие только при включенной передаче, играют ключевую роль в поддержании управляемости автомобиля в сложных дорожных условиях.

Кроме того, при движении на нейтральной передаче двигатель все равно потребляет топливо для поддержания холостого хода, в то время как при движении на передаче с отпущенной педалью газа электронный блок управления автомобиля может полностью перекрыть подачу топлива, что фактически уменьшает расход топлива до нуля. Это подчеркивает, что движение на передаче не только безопаснее, но и более экономично.