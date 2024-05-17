Ароматный томатный соус для спагетти с говяжьим фаршем, орегано и чесноком: вам обязательно понравится

Домашний соус для спагетти с говяжьим фаршем: рецепт

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто так не объединяет людей за обеденным столом, как классические спагетти с мясным соусом. Этот рецепт домашнего соуса для спагетти с говяжьим фаршем, чесноком и луком обязательно станет вашим любимым блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Полкило говяжьего фарша

1 средняя луковица, нарезанная

4 зубчика чеснока, измельчённых

1 небольшой зелёный болгарский перец, нарезанный кубиками

1 банка нарезанных кубиками помидоров

1 банка томатного соуса

1 банка томатной пасты

2 чайные ложки сушёного орегано

2 чайные ложки сушёного базилика

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Смешайте говяжий фарш, лук, чеснок и зелёный перец в большом сотейнике, поставьте на средний огонь. Готовьте и помешивайте, пока мясо не подрумянится, 5–7 минут. Перемешайте в сковороде нарезанные кубиками помидоры, томатный соус и томатную пасту. Приправьте орегано, базиликом, солью и перцем. Тушите соус для спагетти 1 час, периодически помешивая.