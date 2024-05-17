Ароматный томатный соус для спагетти с говяжьим фаршем, орегано и чесноком: вам обязательно понравится

Ничто так не объединяет людей за обеденным столом, как классические спагетти с мясным соусом. Этот рецепт домашнего соуса для спагетти с говяжьим фаршем, чесноком и луком обязательно станет вашим любимым блюдом.
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Ингредиенты
Полкило говяжьего фарша
1 средняя луковица, нарезанная
4 зубчика чеснока, измельчённых
1 небольшой зелёный болгарский перец, нарезанный кубиками
1 банка нарезанных кубиками помидоров
1 банка томатного соуса
1 банка томатной пасты
2 чайные ложки сушёного орегано
2 чайные ложки сушёного базилика
1 чайная ложка соли
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
Смешайте говяжий фарш, лук, чеснок и зелёный перец в большом сотейнике, поставьте на средний огонь. Готовьте и помешивайте, пока мясо не подрумянится, 5–7 минут.
Перемешайте в сковороде нарезанные кубиками помидоры, томатный соус и томатную пасту. Приправьте орегано, базиликом, солью и перцем.
Тушите соус для спагетти 1 час, периодически помешивая.