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Ароматный томатный соус для спагетти с говяжьим фаршем, орегано и чесноком: вам обязательно понравится

Домашний соус для спагетти с говяжьим фаршем: рецепт

1:15
Еда

Ничто так не объединяет людей за обеденным столом, как классические спагетти с мясным соусом. Этот рецепт домашнего соуса для спагетти с говяжьим фаршем, чесноком и луком обязательно станет вашим любимым блюдом.

Домашний соус для спагетти с говяжьим фаршем: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Полкило говяжьего фарша
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 небольшой зелёный болгарский перец, нарезанный кубиками
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров
  • 1 банка томатного соуса
  • 1 банка томатной пасты
  • 2 чайные ложки сушёного орегано
  • 2 чайные ложки сушёного базилика
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Смешайте говяжий фарш, лук, чеснок и зелёный перец в большом сотейнике, поставьте на средний огонь. Готовьте и помешивайте, пока мясо не подрумянится, 5–7 минут.
  2. Перемешайте в сковороде нарезанные кубиками помидоры, томатный соус и томатную пасту. Приправьте орегано, базиликом, солью и перцем.
  3. Тушите соус для спагетти 1 час, периодически помешивая.
Томатный соус за 5 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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