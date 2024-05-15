Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха

Фигуристка Медведева рассказала об особой связи с сыном Авербуха

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью, которое было опубликовано на YouTube, рассказала о своем особом чувстве к сыну ее коллеги Ильи Авербуха.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева is licensed under public domain

Медведева отметила, что она очень сильно привязана к маленькому Левику, часто просматривает его фотографии и видео и ощущает между ними особую связь и любовь.

Сам Илья Авербух, известный хореограф ледовых шоу, также подтвердил, что его сын трогательно относится к Медведевой.

Напомним, что 20 декабря 2020 года Илья Авербух вступил в брак с актрисой Елизаветой Арзамасовой. У пары есть общий сын Лев, который родился 14 августа 2021 года. В настоящее время Елизавета ожидает второго ребенка от фигуриста, который на 22 года старше ее.