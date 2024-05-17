Штрафы за воздух: разоблачаем манипуляции ГИБДД, которые заставят вас платить

Как избежать несправедливых штрафов: методы ГИБДД и права водителей

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Автоюрист Максим Сергей Сухоруков раскрыл некоторые из методов, которые инспекторы ГИБДД используют для убеждения водителей в необходимости подписания протоколов о нарушениях ПДД, даже если водители уверены в своей невиновности.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди основных методов — угрозы вторым штрафом за другое нарушение, манипуляции с суммой штрафа, предоставляя иллюзию выбора между максимальной и минимальной суммой, а также предложение записать в протокол более легкое нарушение вместо более серьезного.

Иногда используются угрозы медосвидетельствованием или огромными штрафами, чтобы вынудить подписать протокол. Важно помнить, что водитель имеет право не подписывать протокол, если уверен в своей правоте, после чего дело будет отправлено на дальнейшее рассмотрение.