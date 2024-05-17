Результаты исследования "Ингосстраха": 37% россиян уже имеют загородное жилье, 15% планируют покупку

Исследование: россияне готовы потратить до 2,7 млн рублей на покупку дачи

2:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, которое выявило ключевые предпочтения россиян на даче.

Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По результатам исследования, 37,3% опрошенных уже имеют загородный дом для постоянного проживания или летнюю дачу, а 14,6% планируют приобрести такую недвижимость.

Опрос показал, что россияне, планирующие покупку дачи, готовы потратить в среднем 1,7 млн рублей. Самые большие суммы готовы заплатить жители Краснодара и Москвы (2,7 млн руб.), Севастополя (2,5 млн руб.), Тюмени (2,4 млн руб.), Калининграда (2,3 млн руб.), Красноярска (2,2 млн руб.), Ростова-на-Дону (1,9 млн руб.) и Иркутска (1,8 млн руб.).

В наступающем сезоне большинство дачников намерены заниматься выращиванием цветов (61%), отдыхом и развлечениями (44%), уходом за огородом (33%) и строительными работами на участке (15%). Некоторые собираются ходить в лес за грибами и ягодами (6%).

Интересно, что наиболее часто загородные дома и дачи имеются у жителей Астрахани и Саратова — по 51% опрошенных. В Волгограде такая недвижимость есть у 49% жителей, в Краснодаре — у 48%, в Новокузнецке, Тольятти и Ульяновске — по 47%. Меньше всего дачников в Ростове-на-Дону — 23%, в Уфе и Владивостоке — по 24%, а в Махачкале — 25%. В Москве дачи имеются у 38% жителей.

Исследование также показало, что женщины и мужчины практически в равной степени владеют загородной недвижимостью — 38% женщин и 36% мужчин. Большинство владельцев (39%) старше 51 года, значительная часть (37%) — от 41 до 50 лет, 38% — от 31 до 40 лет и 33% — от 18 до 30 лет.

Лишь 1,9% россиян арендовали дачу на лето в последние годы, а средняя приемлемая стоимость аренды, согласно опросу, составляет 18,2 тысячи рублей в месяц.