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Названы города России, в которых больше не строятся многоквартирные дома

Число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771

1:53
Недвижимость

К апрелю 2024 года число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771, подсчитали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Результаты анализа массового жилищного строительства в стране обнародовала "РБК Недвижимость".

Число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В 2021 году этот показатель был выше — тогда строек не было в 812 городах с населением 24,2 миллиона человек. Выросла с тех пор и площадь строящегося жилья — с 90,4 до 98,9 миллиона квадратных метров.

Ситуация с многоквартирным жилищным строительством улучшилась за счёт городов-миллионников, а также не больших городов, где раньше активность застройщиков не фиксировалась. Среди них:

  • Петропавловск-Камчатский (Камчатский край);
  • Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика);
  • Жуковский (Московская область);
  • Берёзовский (Свердловская область);
  • Хасавюрт (Республика Дагестан).

В 701 городе строительство не велось в течение всего исследованного периода (2021-2024). Крупнейшие из них:

  • Орехово-Зуево (Московская область);
  • Прокопьевск (Кемеровская область);
  • Норильск (Красноярский край);
  • Видное (Московская область);
  • Сызрань (Самарская область);
  • Георгиевск (Ставропольский край).

Эксперты назвали основные причины отсутствия строительства: недостаточный спрос — как правило, из-за отрицательного миграционного притока; и развитие индивидуального жилищного строительства — на это указывают рост спроса на стройматериалы и инструменты и увеличение выдачи ипотек на частные дома.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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