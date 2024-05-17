Названы города России, в которых больше не строятся многоквартирные дома

Число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

К апрелю 2024 года число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771, подсчитали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Результаты анализа массового жилищного строительства в стране обнародовала "РБК Недвижимость".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В 2021 году этот показатель был выше — тогда строек не было в 812 городах с населением 24,2 миллиона человек. Выросла с тех пор и площадь строящегося жилья — с 90,4 до 98,9 миллиона квадратных метров.

Ситуация с многоквартирным жилищным строительством улучшилась за счёт городов-миллионников, а также не больших городов, где раньше активность застройщиков не фиксировалась. Среди них:

Петропавловск-Камчатский (Камчатский край);

Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика);

Жуковский (Московская область);

Берёзовский (Свердловская область);

Хасавюрт (Республика Дагестан).

В 701 городе строительство не велось в течение всего исследованного периода (2021-2024). Крупнейшие из них:

Орехово-Зуево (Московская область);

Прокопьевск (Кемеровская область);

Норильск (Красноярский край);

Видное (Московская область);

Сызрань (Самарская область);

Георгиевск (Ставропольский край).

Эксперты назвали основные причины отсутствия строительства: недостаточный спрос — как правило, из-за отрицательного миграционного притока; и развитие индивидуального жилищного строительства — на это указывают рост спроса на стройматериалы и инструменты и увеличение выдачи ипотек на частные дома.