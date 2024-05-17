Названы города России, в которых больше не строятся многоквартирные дома

К апрелю 2024 года число городов России, где не строится жильё, сократилось до 771, подсчитали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Результаты анализа массового жилищного строительства в стране обнародовала "РБК Недвижимость".
В 2021 году этот показатель был выше — тогда строек не было в 812 городах с населением 24,2 миллиона человек. Выросла с тех пор и площадь строящегося жилья — с 90,4 до 98,9 миллиона квадратных метров.
Ситуация с многоквартирным жилищным строительством улучшилась за счёт городов-миллионников, а также не больших городов, где раньше активность застройщиков не фиксировалась. Среди них:
В 701 городе строительство не велось в течение всего исследованного периода (2021-2024). Крупнейшие из них:
Эксперты назвали основные причины отсутствия строительства: недостаточный спрос — как правило, из-за отрицательного миграционного притока; и развитие индивидуального жилищного строительства — на это указывают рост спроса на стройматериалы и инструменты и увеличение выдачи ипотек на частные дома.
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