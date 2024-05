Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов

Сорт огурцов "Тёща F1" - это один из наиболее популярных и высокоурожайных гибридов среди огурцов. Он обладает рядом преимуществ, которые делают его идеальным выбором для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported