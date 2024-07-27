Ингредиенты, которые меняют вкус каш до неузнаваемости: готовим каши, как в ресторане

Домохозяйки назвали ингредиенты, которые меняют вкус каш

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Надоел однообразный вкус каши? Самое время разнообразить свой завтрак. Добавьте к привычному рецепту новые ингредиенты, чтобы насладиться полезными и очень вкусными кашами. Вот несколько идей.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

Сок

Превратите рисовую или овсяную кашу в кулинарный шедевр, добавив в воду, в которой варится крупа, любой сок. Это может быть свежевыжатый или покупной напиток. Сахар лучше не добавлять — подсластите блюдо в конце приготовления. Для более яркого и аппетитного гарнира используйте морковный, свекольный или шпинатный сок.

Растительное молоко

Замените коровье молоко на растительное, например, кокосовое или миндальное. Эти напитки придадут каше великолепный ореховый аромат, а соевое молоко обогатит блюдо белком. Манка станет невероятно нежной, а гречка получит тонкий и приятный вкус.