Ингредиенты, которые меняют вкус каш до неузнаваемости: готовим каши, как в ресторане

Надоел однообразный вкус каши? Самое время разнообразить свой завтрак. Добавьте к привычному рецепту новые ингредиенты, чтобы насладиться полезными и очень вкусными кашами. Вот несколько идей.
Сок
Превратите рисовую или овсяную кашу в кулинарный шедевр, добавив в воду, в которой варится крупа, любой сок. Это может быть свежевыжатый или покупной напиток. Сахар лучше не добавлять — подсластите блюдо в конце приготовления. Для более яркого и аппетитного гарнира используйте морковный, свекольный или шпинатный сок.
Растительное молоко
Замените коровье молоко на растительное, например, кокосовое или миндальное. Эти напитки придадут каше великолепный ореховый аромат, а соевое молоко обогатит блюдо белком. Манка станет невероятно нежной, а гречка получит тонкий и приятный вкус.
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