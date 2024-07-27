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Ингредиенты, которые меняют вкус каш до неузнаваемости: готовим каши, как в ресторане

Домохозяйки назвали ингредиенты, которые меняют вкус каш

0:59
Еда

Надоел однообразный вкус каши? Самое время разнообразить свой завтрак. Добавьте к привычному рецепту новые ингредиенты, чтобы насладиться полезными и очень вкусными кашами. Вот несколько идей.

Домохозяйки назвали ингредиенты, которые меняют вкус каш
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

Сок

Превратите рисовую или овсяную кашу в кулинарный шедевр, добавив в воду, в которой варится крупа, любой сок. Это может быть свежевыжатый или покупной напиток. Сахар лучше не добавлять — подсластите блюдо в конце приготовления. Для более яркого и аппетитного гарнира используйте морковный, свекольный или шпинатный сок.

Растительное молоко

Замените коровье молоко на растительное, например, кокосовое или миндальное. Эти напитки придадут каше великолепный ореховый аромат, а соевое молоко обогатит блюдо белком. Манка станет невероятно нежной, а гречка получит тонкий и приятный вкус.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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