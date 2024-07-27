Эйфелева башня вдохновила на уникальный дизайн наград Игр-2024

Как выглядят олимпийские награды Игр-2024

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Каждая олимпийская и паралимпийская медаль украшена шестиугольным фрагментом из металла с Эйфелевой башни.

Фото: olympics.com is licensed under Free More info

Обратная сторона олимпийской медали рассказывает историю зарождения Игр в Греции, представляя образ богини победы и стадиона Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Эйфелева башня также вдохновила на уникальный дизайн лент для медалей. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году ленты медалей украшены решеткой в виде Эйфелевой башни. Ленты олимпийских медалей темно-синие, а у медалей Паралимпийских игр — темно-красные — смесь первых двух слоев краски ("Венецианская красная” и "красно-коричневая”), используемых на Эйфелевой башне.

На медалях Паралимпийских игр слова "Париж” и "2024” написаны универсальным шрифтом Брайля, символическим языком доступности и отсылающим к французскому изобретателю Луи Брайлю. Чтобы спортсмены с нарушениями зрения могли почувствовать разницу между медалями, по краю выгравированы черточки: I для золота, II для серебра и III для бронзы.