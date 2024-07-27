Новые возможности для путешественников дарит туристический паспорт ЛНР

Туристический паспорт ЛНР предоставляет новые возможности для путешественников

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР) разработало и утвердило туристический паспорт республики.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

В паспорте представлены более 200 объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

В туристический паспорт включены 127 объектов природно-заповедного фонда, 50 парково-рекреационных зон и 35 гостиничных предприятий. Также в паспорт входит частная экскурсия по винзаводу "Усадьба Савиных" и экскурсионный маршрут по Беловодским конезаводам.

Электронная версия туристического паспорта доступна на портале Министерства экономического развития ЛНР.