Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актрисе Екатерине Варнаве нравится менять собственную внешность
Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста
Ольга Бузова в Колумбии: звезда показывает фигуру в леопардовом купальнике
Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки
Супруга Андрея Малахова опубликовала фото с ним впервые за два года
Туристический паспорт ЛНР предоставляет новые возможности для путешественников
Как выглядят олимпийские награды Игр-2024
Зеленский освободил электроэнергетическое оборудование от налогов
Самые крупные породы кошек
Придётся служить 395 лет: раскрыта зарплата мужа Елены Блиновской в зоне СВО

Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей

0:51
Шоу-бизнес

Муж находящейся в СИЗО блогерши Елены Блиновской Алексей зарабатывает в зоне СВО 255 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Shot.

Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей
Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Так, мужчина находится в ДНР и занимается доставкой боекомплектов на передовую. Отмечается, что он рискует попасть под обстрел.

Несмотря на тяжёлые условия, Блиновскому понадобится 395 лет службы, чтобы покрыть долги супруги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Алексей служит под статусом "доброволец".

Недавно в Москве состоялось очередное заседание суда по делу Елены Блиновской — её заключение в СИЗО продлили до 19 августа.

Ранее актёр Кирилл Сафонов отметил, что испытывает два чувства патриотизма.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Последние материалы
Кристина Асмус назвала отношения с Романом Евдокимовым нездоровыми
Электрические токи повышают эффективность NK-клеток в борьбе с раком
Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что не общается с внуком Антонием
Похудение с водой: как правильно пить для максимального эффекта
Подписчики возмущены поведением Волочковой: кот едва не утонул в ледяной купели
Фаррелл Уильямс предлагает вновь сделать соревнования по искусству частью Олимпиады
OpenAI представляет прототип поисковой системы SearchGPT
Способы снижения концентрации алкоголя в крови: что говорят эксперты
Назван лучший способ борьбы с сорняками
Певица Алла Пугачёва посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников