Придётся служить 395 лет: раскрыта зарплата мужа Елены Блиновской в зоне СВО

Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж находящейся в СИЗО блогерши Елены Блиновской Алексей зарабатывает в зоне СВО 255 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Shot.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Так, мужчина находится в ДНР и занимается доставкой боекомплектов на передовую. Отмечается, что он рискует попасть под обстрел.

Несмотря на тяжёлые условия, Блиновскому понадобится 395 лет службы, чтобы покрыть долги супруги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Алексей служит под статусом "доброволец".

Недавно в Москве состоялось очередное заседание суда по делу Елены Блиновской — её заключение в СИЗО продлили до 19 августа.

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