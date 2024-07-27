Впервые за два года супруга Андрея Малахова опубликовала фото с телеведущим

Супруга Андрея Малахова опубликовала фото с ним впервые за два года

Супруга телеведущего Андрея Малахова, бизнесвумен Наталья Шкулёва в личном блоге показала редкое фото романтического характера с мужем.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Натальи Шкулёвой в Инстаграм, PDM

Отмечается, что женщина впервые за два прошедших года поделилась семейным кадром. На снимке Наталья и Андрей сидят у фонтана вечером. Они запечатлены спиной, при этом супруги обнимают друг друга.

"Однажды июльским вечером", — подписала Шкулёва фото.

Андрей Малахов женился на Наталье Шкулёвой в 2011 году. Свадебное торжество прошло в Версальском дворце в Париже. Вместе они воспитывают шестилетнего сына Александра.

Супруги редко выходят в свет вместе, а также стараются не показывать ребёнка.

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