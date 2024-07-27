Пугающие размеры: 5 крупнейших пород кошек

Самые крупные породы кошек

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы думаете, что кошки — это маленькие пушистики, то вы сильно ошибаетесь. Некоторые породы могут впечатлить своими внушительными размерами.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Мейн-кун — одна из самых крупных и старинных пород домашних кошек. Эти удивительные животные могут достигать длины до 120 см от носа до хвоста и весить до 12-15 кг.

Саванна — это гибридная порода, созданная путём скрещивания домашней кошки с сервалом, дикой африканской кошкой. В результате получаются крупные кошки, которые могут весить от 8 до 14 кг.

Британские длинношерстные кошки могут достигать веса до 12 кг. Они имеют плотное телосложение и длинную, густую шерсть, что придаёт им внушительный и величественный вид.

Норвежская лесная кошка. Эта порода также известна своими крупными размерами и мощным телосложением. Норвежские лесные кошки могут весить до 12 кг и имеют длинную и густую шерсть, которая защищает их от сурового климата.

Рэгдоллы — крупные кошки весом до 12 кг. Они известны своим мягким и покладистым характером, а также тем, что, как куклы, расслабляются в руках хозяев. Рэгдоллы имеют красивую шерсть средней длины и характерный окрас, который делает их ещё более привлекательными.