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Пугающие размеры: 5 крупнейших пород кошек

Самые крупные породы кошек

1:31
Зоосфера » Кошки

Если вы думаете, что кошки — это маленькие пушистики, то вы сильно ошибаетесь. Некоторые породы могут впечатлить своими внушительными размерами. 

Самые крупные породы кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Мейн-кун — одна из самых крупных и старинных пород домашних кошек. Эти удивительные животные могут достигать длины до 120 см от носа до хвоста и весить до 12-15 кг. 

Саванна — это гибридная порода, созданная путём скрещивания домашней кошки с сервалом, дикой африканской кошкой. В результате получаются крупные кошки, которые могут весить от 8 до 14 кг. 

Британские длинношерстные кошки могут достигать веса до 12 кг. Они имеют плотное телосложение и длинную, густую шерсть, что придаёт им внушительный и величественный вид.

Норвежская лесная кошка. Эта порода также известна своими крупными размерами и мощным телосложением. Норвежские лесные кошки могут весить до 12 кг и имеют длинную и густую шерсть, которая защищает их от сурового климата.

Рэгдоллы — крупные кошки весом до 12 кг. Они известны своим мягким и покладистым характером, а также тем, что, как куклы, расслабляются в руках хозяев. Рэгдоллы имеют красивую шерсть средней длины и характерный окрас, который делает их ещё более привлекательными.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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