"Жизнь одна!": обвиняемая в злоупотреблении пластикой Варнава ответила на вопрос о своей внешности

Актрисе Екатерине Варнаве нравится менять собственную внешность

Актриса и юмористка Екатерина Варнава в интервью Александру Соколовскому для его YouTube-канала призналась, что ей нравится менять собственную внешность.

Фото: youtube.com by канал Александр Соколовский, PDM

Она отметила, что её постоянно критикуют — либо за желание проводить какие-либо манипуляции с внешностью, либо за попытки стать похожей на всех.

"Когда мне скучно в жизни, я начинаю просто что-то придумывать с внешностью. Отрезаю волосы, крашусь. Сейчас я угораю по парикам и так далее. Мне нравится меняться. Что такого? Жизнь-то одна!" — пояснила комикесса.

В заключение она заявила, что вся жизнь игра, и сейчас она проживает такой этап. По её словам, в какой-то момент он закончится.

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