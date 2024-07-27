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Верка Сердючка появилась на музыкальном фестивале в Юрмале и поклонилась 75-летней Алле Пугачёвой

Верка Сердючка поклонилась 75-летней Алле Пугачёвой на фестивале в Юрмале

1:06
Шоу-бизнес

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, со сцены поклонился народной артистке СССР Алле Пугачёвой во время выступления на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. Стоит отметить, что последние несколько лет мероприятие носит русофобский характер.

Верка Сердючка поклонилась 75-летней Алле Пугачёвой на фестивале в Юрмале
Фото: youtube.com by канал MELOMAN VIDEO, PDM

Андрей Данилко, увидев в зрительном зале певицу, назвал её имя и поклонился. Сама Алла Пугачёва была удивлена такой реакции, но явно положительно отнеслась к выступлению.

Также Андрей Данилко пожелал ей счастья и здоровья. Помимо этого, он обратился к организатору мероприятия, латвийской певице Лайме Вайкуле.

"Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму", — заявил он.

В завершение он попросил аплодисментов от зрителей в честь певицы, которая делает шоу несмотря на критику.

Ранее Екатерина Варнава раскрыла причину постоянных изменений во внешности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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