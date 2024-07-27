Верка Сердючка появилась на музыкальном фестивале в Юрмале и поклонилась 75-летней Алле Пугачёвой

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, со сцены поклонился народной артистке СССР Алле Пугачёвой во время выступления на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. Стоит отметить, что последние несколько лет мероприятие носит русофобский характер.
Андрей Данилко, увидев в зрительном зале певицу, назвал её имя и поклонился. Сама Алла Пугачёва была удивлена такой реакции, но явно положительно отнеслась к выступлению.
Также Андрей Данилко пожелал ей счастья и здоровья. Помимо этого, он обратился к организатору мероприятия, латвийской певице Лайме Вайкуле.
"Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму", — заявил он.
В завершение он попросил аплодисментов от зрителей в честь певицы, которая делает шоу несмотря на критику.
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