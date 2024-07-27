Зеленский пытается спасти Украину от энергетического коллапса новым законом

Зеленский освободил электроэнергетическое оборудование от налогов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от ввозных пошлин и налогов производство электроэнергетического оборудования.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, под новые правила подпадают электрогенераторы, оборудование для ветроэнергетики и солнечной генерации, аккумуляторы (кроме маломощных), оборудование для противоминной деятельности и тактические наушники для военных.

Это решение связано с острой энергетической ситуацией в стране, вызванной потерей 50% мощностей генерации, уничтожением 80% тепловой и трети гидрогенерации. Специалисты опасаются катастрофического отопительного сезона, несмотря на попытки Украины увеличить импорт электроэнергии до 2 ГВт, сообщает ТАСС.

Заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что этого объема все равно будет недостаточно для покрытия всех потребностей. На фоне энергетического кризиса резко возрос спрос на генераторы и энергооборудование, что привело к росту цен и дефициту качественной техники на рынке.