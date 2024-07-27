Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от ввозных пошлин и налогов производство электроэнергетического оборудования.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, под новые правила подпадают электрогенераторы, оборудование для ветроэнергетики и солнечной генерации, аккумуляторы (кроме маломощных), оборудование для противоминной деятельности и тактические наушники для военных.
Это решение связано с острой энергетической ситуацией в стране, вызванной потерей 50% мощностей генерации, уничтожением 80% тепловой и трети гидрогенерации. Специалисты опасаются катастрофического отопительного сезона, несмотря на попытки Украины увеличить импорт электроэнергии до 2 ГВт, сообщает ТАСС.
Заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что этого объема все равно будет недостаточно для покрытия всех потребностей. На фоне энергетического кризиса резко возрос спрос на генераторы и энергооборудование, что привело к росту цен и дефициту качественной техники на рынке.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.