Ольга Бузова: кадры из Колумбии и восторги поклонников

Ольга Бузова в Колумбии: звезда показывает фигуру в леопардовом купальнике

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова известна своей высокой работоспособностью. Она успевает сниматься в различных ТВ-проектах и вести личный блог, несмотря на длительные рабочие командировки. В настоящее время артистка находится в Колумбии, где ей иногда удается отдохнуть.

Фото: wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

На днях на странице Ольги в социальных сетях появилась новая видеозапись, где она продемонстрировала свою фигуру в леопардовом бикини и макияж с тенями. Бузова приняла соблазнительную позу и отвела взгляд в сторону. Подписчики положительно отреагировали на эти кадры, восхищаясь ее красотой и трудолюбием. В комментариях фанаты отметили ее шикарную фигуру и выразили удивление, как она все успевает.