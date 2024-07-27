Ольга Бузова: кадры из Колумбии и восторги поклонников

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова известна своей высокой работоспособностью. Она успевает сниматься в различных ТВ-проектах и вести личный блог, несмотря на длительные рабочие командировки. В настоящее время артистка находится в Колумбии, где ей иногда удается отдохнуть.
На днях на странице Ольги в социальных сетях появилась новая видеозапись, где она продемонстрировала свою фигуру в леопардовом бикини и макияж с тенями. Бузова приняла соблазнительную позу и отвела взгляд в сторону. Подписчики положительно отреагировали на эти кадры, восхищаясь ее красотой и трудолюбием. В комментариях фанаты отметили ее шикарную фигуру и выразили удивление, как она все успевает.
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