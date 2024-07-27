Опасные цвета помад: что не стоит использовать в макияже

Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Ольга Филистова делится советами, какие оттенки помад и блесков следует избегать, чтобы не испортить образ. По ее мнению, насыщенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, теперь выглядят слишком тяжело и мрачно. Особенно это касается оттенков с фиолетовым подтоном. Если вы предпочитаете сливовый цвет, лучше выбирать полупрозрачный блеск, который не создаст такого тяжелого эффекта и не сделает ваш образ мрачным, как героиня фильма Тима Бертона.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркие розовые оттенки, особенно матовые, также не рекомендуются, так как они подчеркивают все несовершенства кожи и могут выглядеть неестественно. Вместо этого Филистова советует использовать оттенок фуксии, который снова в тренде этим летом и придает макияжу свежий и модный вид.

Морковный оттенок помады также стоит избегать, поскольку он подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, а также визуально делает зубы желтыми. Этот цвет легко заменить классическим красным, который всегда можно подобрать под ваш образ и тип внешности, придав лицу свежесть и элегантность.