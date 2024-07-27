Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова в Колумбии: звезда показывает фигуру в леопардовом купальнике
Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки
Супруга Андрея Малахова опубликовала фото с ним впервые за два года
Туристический паспорт ЛНР предоставляет новые возможности для путешественников
Как выглядят олимпийские награды Игр-2024
Зеленский освободил электроэнергетическое оборудование от налогов
Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей
Самые крупные породы кошек
Обнаружено охлаждающее воздействие антропогенных выбросов азота
Опасные цвета помад: что не стоит использовать в макияже

Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Ольга Филистова делится советами, какие оттенки помад и блесков следует избегать, чтобы не испортить образ. По ее мнению, насыщенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, теперь выглядят слишком тяжело и мрачно. Особенно это касается оттенков с фиолетовым подтоном. Если вы предпочитаете сливовый цвет, лучше выбирать полупрозрачный блеск, который не создаст такого тяжелого эффекта и не сделает ваш образ мрачным, как героиня фильма Тима Бертона.

Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркие розовые оттенки, особенно матовые, также не рекомендуются, так как они подчеркивают все несовершенства кожи и могут выглядеть неестественно. Вместо этого Филистова советует использовать оттенок фуксии, который снова в тренде этим летом и придает макияжу свежий и модный вид.

Морковный оттенок помады также стоит избегать, поскольку он подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, а также визуально делает зубы желтыми. Этот цвет легко заменить классическим красным, который всегда можно подобрать под ваш образ и тип внешности, придав лицу свежесть и элегантность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Последние материалы
Кристина Асмус назвала отношения с Романом Евдокимовым нездоровыми
Электрические токи повышают эффективность NK-клеток в борьбе с раком
Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что не общается с внуком Антонием
Похудение с водой: как правильно пить для максимального эффекта
Подписчики возмущены поведением Волочковой: кот едва не утонул в ледяной купели
Фаррелл Уильямс предлагает вновь сделать соревнования по искусству частью Олимпиады
OpenAI представляет прототип поисковой системы SearchGPT
Способы снижения концентрации алкоголя в крови: что говорят эксперты
Назван лучший способ борьбы с сорняками
Певица Алла Пугачёва посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников