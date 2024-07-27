Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актрисе Екатерине Варнаве нравится менять собственную внешность
Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста
Ольга Бузова в Колумбии: звезда показывает фигуру в леопардовом купальнике
Супруга Андрея Малахова опубликовала фото с ним впервые за два года
Туристический паспорт ЛНР предоставляет новые возможности для путешественников
Как выглядят олимпийские награды Игр-2024
Зеленский освободил электроэнергетическое оборудование от налогов
Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей
Самые крупные породы кошек
Adobe отрицает всё: нет выгоды за отмену подписки

Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки

2:26
Видеоигры

Технологический гигант Adobe привлёк внимание общественности из-за своей политики отмены подписок. Недавно Федеральная торговая комиссия (ФТК) США предъявила новые обвинения компании, основываясь на якобы сделанном одним из её топ-менеджеров заявлении, в котором плата за отмену подписки сравнивалась с "героином" для Adobe. Доходы от этих платежей характеризовались как значительные, и отказ от такой практики мог бы серьёзно ударить по бизнесу компании.

Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Однако Adobe категорически отвергает эти утверждения. Главный юрисконсульт компании, Дана Рао, выступил с решительным опровержением. По его словам, цитируемое высказывание было не только вырвано из контекста, но и относится к далёкому прошлому. Рао подчеркнул, что доход от платной отмены подписок составляет менее 0,5% годовой выручки Adobe. Следовательно, эти платежи не оказывают существенного влияния на бизнес-решения компании.

Это разбирательство стало продолжением июньского иска, поданного Министерством юстиции США против Adobe, когда компанию обвинили в усложнении процесса отмены подписок.

В ответ на критику Рао заявил, что пользователь может отменить подписку всего за 30 секунд. Он также объяснил, что информация о стоимости отмены не отображается при оформлении подписки, так как эта сумма варьируется в зависимости от момента отмены и составляет 50% от оставшейся платы за подписку.

На вопрос о возможности указания размера платы за отмену на странице оформления подписки Рао ответил, что это привело бы к "чрезмерно загромождённому пользовательскому интерфейсу". По его мнению, избыток информации сделал бы страницу ещё более запутанной для потребителей.

Таким образом, противостояние между Adobe и американскими регуляторами продолжается. Компания настаивает на прозрачности своей политики и незначительности дохода от платной отмены подписок, в то время как власти США продолжают выражать обеспокоенность практиками Adobe. Вопрос остаётся открытым: удовлетворят ли объяснения компании ФТК и Министерство юстиции, или же Adobe придётся изменить свою политику подписок под давлением регуляторов?

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Последние материалы
Актрисе Екатерине Варнаве нравится менять собственную внешность
Какие оттенки помад ухудшают образ: советы визажиста
Ольга Бузова в Колумбии: звезда показывает фигуру в леопардовом купальнике
Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки
Супруга Андрея Малахова опубликовала фото с ним впервые за два года
Туристический паспорт ЛНР предоставляет новые возможности для путешественников
Как выглядят олимпийские награды Игр-2024
Зеленский освободил электроэнергетическое оборудование от налогов
Уехавший в зону СВО муж Елены Блиновской получает 255 тысяч рублей
Самые крупные породы кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников