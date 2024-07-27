Adobe отрицает всё: нет выгоды за отмену подписки

Adobe отрицает чрезмерную выгоду от платежей за отмену подписки

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Технологический гигант Adobe привлёк внимание общественности из-за своей политики отмены подписок. Недавно Федеральная торговая комиссия (ФТК) США предъявила новые обвинения компании, основываясь на якобы сделанном одним из её топ-менеджеров заявлении, в котором плата за отмену подписки сравнивалась с "героином" для Adobe. Доходы от этих платежей характеризовались как значительные, и отказ от такой практики мог бы серьёзно ударить по бизнесу компании.

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Однако Adobe категорически отвергает эти утверждения. Главный юрисконсульт компании, Дана Рао, выступил с решительным опровержением. По его словам, цитируемое высказывание было не только вырвано из контекста, но и относится к далёкому прошлому. Рао подчеркнул, что доход от платной отмены подписок составляет менее 0,5% годовой выручки Adobe. Следовательно, эти платежи не оказывают существенного влияния на бизнес-решения компании.

Это разбирательство стало продолжением июньского иска, поданного Министерством юстиции США против Adobe, когда компанию обвинили в усложнении процесса отмены подписок.

В ответ на критику Рао заявил, что пользователь может отменить подписку всего за 30 секунд. Он также объяснил, что информация о стоимости отмены не отображается при оформлении подписки, так как эта сумма варьируется в зависимости от момента отмены и составляет 50% от оставшейся платы за подписку.

На вопрос о возможности указания размера платы за отмену на странице оформления подписки Рао ответил, что это привело бы к "чрезмерно загромождённому пользовательскому интерфейсу". По его мнению, избыток информации сделал бы страницу ещё более запутанной для потребителей.

Таким образом, противостояние между Adobe и американскими регуляторами продолжается. Компания настаивает на прозрачности своей политики и незначительности дохода от платной отмены подписок, в то время как власти США продолжают выражать обеспокоенность практиками Adobe. Вопрос остаётся открытым: удовлетворят ли объяснения компании ФТК и Министерство юстиции, или же Adobe придётся изменить свою политику подписок под давлением регуляторов?