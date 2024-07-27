Секреты идеальной обрезки роз: как правильно ухаживать за своими цветами
10 универсальных правил обрезки роз: советы для садоводов
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Обрезка роз — важный этап осенних садовых работ. Правильная обрезка роз осенью позволяет сократить весенние хлопоты и улучшить здоровье кустов. Вот 10 универсальных правил обрезки роз.
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, CC BY-SA 3.0
- Инструменты для обрезки должны быть продезинфицированы спиртом, кипятком, раствором купороса или марганца.
- Обрезку проводите в безветренную сухую погоду.
- Срезы делайте косыми, на 10 мм выше здорового глазка, который должен смотреть наружу.
- Используйте перчатки для защиты от шипов, а срезы обрабатывайте садовым варом.
- Универсальное правило: молодые побеги укорачивают на 3-5 глазков, двухлетние — на 1-3 глазка, оставляя боковые молодые побеги, а трехлетние укорачивают до первого сильного глазка.
- Стебли у основания не удаляйте кардинально, так как они могут быть использованы для омоложения куста.
- При формировании куста выделите 5-7 центральных стеблей, которые станут основой для симметричной кроны.
- После обрезки центрального стебля может появиться два молодых побега. Для прямостоящего куста оставьте один побег, для пышного — два.
- После обрезки растения нуждаются в дополнительной подкормке: весной — азотными удобрениями, осенью — минеральными.
- Для предотвращения инфекций опрыскайте крону раствором медного купороса средней концентрации.
Соблюдение этих правил поможет вашим розам оставаться здоровыми и красивыми, обеспечивая пышное цветение.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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