Супруга Александра Малинина рассказала, почему певец боялся на ней жениться

Супруга Александр Малинина рассказала, что певец боялся вести её в ЗАГС

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга певца Александра Малинина Эмма в личном блоге рассказала, что музыкант не сразу решился сделать ей предложение руки и сердца.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Малининой в Инстаграм, PDM

По её словам, артист признался ей в чувствах, но заявил о страхе. Малинин признался, что переживает, так как не сможет дать любимой женщине всё необходимое.

"А мне кажется, дело не в этом. Ты просто не встречал ту женщину, которая смогла бы сделать тебя счастливым. Ты знаешь такую?" — ответила Эмма.

Спустя время Малинин понял, что именно она та самая женщина, поэтому они поженились. В их союзе родились двое детей — двойняшки Фрол и Устинья. Помимо этого, у Эммы Малининой есть старший сын Антон от первого союза.

Супруги женаты более 30 лет, они официально зарегистрировали отношения в 1990-м году.

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