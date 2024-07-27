Центробанк установил новые тарифы по страхованию перевозок

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России изменил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед своими пассажирами.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

С 3 августа минимальная граница тарифного коридора для перевозок междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолётами, железнодорожным и морским транспортом будет снижена на 20%.

Указание регулятора с новыми значениями тарифов было зарегистрировано Минюстом России.

Кроме того, документ устанавливает тарифы по ОСГОП для такси. Согласно закону, с 1 сентября таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможный вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Это требование распространяется на всех перевозчиков, кроме метрополитена.

Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, составит от 1300 до 5400 рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.