Корнеплоды по 150 г: этот сорт моркови стоек к цветушности и не трескается
Сорт моркови "Карамелька"
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"Карамелька" — сорт моркови из серии "Валерия". Время созревания всходов — 70-110 дней.
Фото: Own work by Kander is licensed under public domain
Особенности "Карамельки":
- Морковь имеет цилиндрическую форму и может достигать длины 14-16 см.
- Поверхность плода оранжевая, гладкая и ровная.
- Мякоть обладает сладким вкусом и сочностью, а масса корнеплода варьирует от 90 до 150 г.
Этот сорт хорошо хранится, стойкий к цветушности и не трескается при правильном уходе.
"Карамелька" является одним из лучших выборов для детского питания и диетического рациона. Её корнеплоды подходят для приготовления морковного сока и добавления в свежие салаты.
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ХОРОША НЫНЧЕ МОРКОВЬ сорта нантская и карамелька
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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