Корнеплоды по 150 г: этот сорт моркови стоек к цветушности и не трескается

Сорт моркови "Карамелька"

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Карамелька" — сорт моркови из серии "Валерия". Время созревания всходов — 70-110 дней.

Фото: Own work by Kander is licensed under public domain

Особенности "Карамельки":

Морковь имеет цилиндрическую форму и может достигать длины 14-16 см.

Поверхность плода оранжевая, гладкая и ровная.

Мякоть обладает сладким вкусом и сочностью, а масса корнеплода варьирует от 90 до 150 г.

Этот сорт хорошо хранится, стойкий к цветушности и не трескается при правильном уходе.

"Карамелька" является одним из лучших выборов для детского питания и диетического рациона. Её корнеплоды подходят для приготовления морковного сока и добавления в свежие салаты.