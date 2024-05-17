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Корнеплоды по 150 г: этот сорт моркови стоек к цветушности и не трескается

Сорт моркови "Карамелька"

0:47
Садоводство » Овощи

"Карамелька" — сорт моркови из серии "Валерия". Время созревания всходов — 70-110 дней.

Сорт моркови "Карамелька"
Фото: Own work by Kander is licensed under public domain

Особенности "Карамельки":

  • Морковь имеет цилиндрическую форму и может достигать длины 14-16 см.
  • Поверхность плода оранжевая, гладкая и ровная.
  • Мякоть обладает сладким вкусом и сочностью, а масса корнеплода варьирует от 90 до 150 г.

Этот сорт хорошо хранится, стойкий к цветушности и не трескается при правильном уходе.

"Карамелька" является одним из лучших выборов для детского питания и диетического рациона. Её корнеплоды подходят для приготовления морковного сока и добавления в свежие салаты.

ХОРОША НЫНЧЕ МОРКОВЬ сорта нантская и карамелька
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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