Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез

Рок-музыкант Валерий Кипелов в беседе с "МК" заявил, что патриотическая композиция Шамана "Встанем" чуть не довела его до слез.
По его словам, многие уверены, что треки артиста написаны на "злобу дня". Однако даже в будущем Россия не "потеряет" такое направление в музыке.
Кипелов уверен, что написать патриотические песни за деньги не получится, так как они рождаются в душе. Он напомнил о творчестве барда Владимира Высоцкого, который умел проникновенно писать и петь о войне.
"Можно ли сделать что-то похожее под заказ — не уверен. Мы, например, такого никогда не делали", — резюмировал Кипелов.
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