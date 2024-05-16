Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез

Песня Шамана "Встанем" довела рок-музканта Кипелова до слез

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Рок-музыкант Валерий Кипелов в беседе с "МК" заявил, что патриотическая композиция Шамана "Встанем" чуть не довела его до слез.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

По его словам, многие уверены, что треки артиста написаны на "злобу дня". Однако даже в будущем Россия не "потеряет" такое направление в музыке.

Кипелов уверен, что написать патриотические песни за деньги не получится, так как они рождаются в душе. Он напомнил о творчестве барда Владимира Высоцкого, который умел проникновенно писать и петь о войне.

"Можно ли сделать что-то похожее под заказ — не уверен. Мы, например, такого никогда не делали", — резюмировал Кипелов.

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