Полина Гагарина пришла на премьеру фильма с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Полина Гагарина явилась на премьеру фильма в компании экс-супруга

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина забыла старые обиды на бывшего мужа Дмитрия Исхакова и позвала его на премьеру сериала "Красные линии".

Фото: https://vk.com/polinagagarina by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков появились на премьере сериала "Красные линии" вместе. Певица сыграла в данном сериале главную роль.

Фотограф Дмитрий Исхаков объяснил, что бывшая жена сама позвала его на публичное мероприятие. Дмитрий объяснил, что ему интересно посмотреть фильм, в котором участвует его экс-супруга.

Ранее Ольга Бузова ответила на нападки Полины Гагариной.