Полина Гагарина пришла на премьеру фильма с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина забыла старые обиды на бывшего мужа Дмитрия Исхакова и позвала его на премьеру сериала "Красные линии".
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков появились на премьере сериала "Красные линии" вместе. Певица сыграла в данном сериале главную роль.
Фотограф Дмитрий Исхаков объяснил, что бывшая жена сама позвала его на публичное мероприятие. Дмитрий объяснил, что ему интересно посмотреть фильм, в котором участвует его экс-супруга.
Ранее Ольга Бузова ответила на нападки Полины Гагариной.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.