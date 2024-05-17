Эмоции и кожа: как чувства влияют на состояние лица

Пять чувств, способствующих образованию морщин

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Лицо — отражение наших эмоций, и его состояние часто связано с тем, что мы чувствуем. Гнев, удивление, грусть, радость и негодование проявляются через мимические мышцы и могут оказать влияние на состояние кожи.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Гнев приводит к вертикальным морщинам между бровями, удивление — к горизонтальным морщинам на лбу. Грусть и недовольство могут проявляться опущенными уголками губ и морщинами в области рта.

С другой стороны, радость видна через поднятые уголки губ и мелкие складки вокруг глаз, известные как "гусиные лапки". Негодование может привести к появлению "кроличьих морщин" на спинке носа и между бровями.