Эмоции и кожа: как чувства влияют на состояние лица

Лицо — отражение наших эмоций, и его состояние часто связано с тем, что мы чувствуем. Гнев, удивление, грусть, радость и негодование проявляются через мимические мышцы и могут оказать влияние на состояние кожи.
Гнев приводит к вертикальным морщинам между бровями, удивление — к горизонтальным морщинам на лбу. Грусть и недовольство могут проявляться опущенными уголками губ и морщинами в области рта.
С другой стороны, радость видна через поднятые уголки губ и мелкие складки вокруг глаз, известные как "гусиные лапки". Негодование может привести к появлению "кроличьих морщин" на спинке носа и между бровями.
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