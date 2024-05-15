"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу

Певец Влад Топалов поделился, что встреча с телеведущей Региной Тодоренко радикально преобразила его жизнь.
Он признал, что в их семейной жизни случались сложности, из-за которых им приходилось обращаться за помощью к психологам и проходить терапию.
Влад описал, как его жизнь во всех аспектах — здоровье, личные отношения, финансы, карьера и самореализация — претерпела огромные изменения в последние годы, назвав это процессом почти чудесным.
Также Топалов открыто заявил о том, что из-за их с Региной темпераментных характеров в семье часто происходят ссоры, признавая, что они оба являются весьма эмоциональными людьми и у них разные взгляды на жизнь.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.