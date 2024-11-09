Принц Гарри собрался бежать из США после победы Трампа

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока мир обсуждает победу Дональда Трампа на выборах президента США, принц Гарри в Монтесито переживает, как это отразится на нём. Этот вопрос волнует не только его, но и сочувствующих ему поклонников.

Фото: YouTube канал BBC News - Русская служба by Скриншот видео YouTube канала BBC News - Русская служба, PDM

Уже два года в США обсуждаются вопросы о визе Гарри после его откровений о приёме запрещенных веществ в книге "Запасной". Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, говорил о возможном лишении Гарри "особых привилегий" в случае его победы и даже допускал депортацию принца. Трамп называл его откровения в книге "непростительным предательством" по отношению к Елизавете II.

За последние несколько лет герцог неоднократно делился своими переживаниями, связанными с травмирующими событиями из детства и юности, а также с поведением некоторых членов королевской семьи и журналистов. Возможно, теперь ему придётся делать это в Европе, где они с женой недавно купили дом.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II.





До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

