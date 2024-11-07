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Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

2:32
Садоводство

Чтобы банный веник прослужил дольше и сохранил свои полезные свойства, важно правильно его запарить. Вот основные рекомендации по запариванию дубового, березового, эвкалиптового, пихтового, можжевелового и липового веников.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Фото: Own work by Nikowsk, CC BY-SA 4.0

Дубовый веник

Для веников из свежих веток запаривание не требуется — достаточно промыть их от пыли. Для веников из сушеных веток:

  1. Замочите веник на 15 минут в воде, нагретой до +40 °C.
  2. Затем долейте воду до +60 °C, переворачивая веник каждые 15 минут в течение часа.
  3. Если времени мало, можно использовать банный запарник: веник погружается в горячую воду на 5 минут, затем на минуту переносится на камни.

Для долгосрочного хранения замочите веник в холодной воде на 9-11 часов, но полезных веществ в нём останется немного.

Березовый веник

  1. Щадящий способ: замочите веник на 15 минут, затем на 5 минут — в воде +42…+44 °C, потом добавьте кипяток и выдержите под крышкой 10 минут.
  2. Традиционный метод: залейте веник кипятком, накройте крышкой и оставьте до остывания.

Эвкалиптовый веник

  1. Запарьте веник в горячей воде на 10 минут, затем погрузите в холодную воду и повторите трижды.
  2. Быстрый метод — залейте веник кипятком на 40 минут.

Эвкалиптовые веники хорошо сочетать с березовыми или дубовыми для усиления массажа.

Пихтовый веник

  1. Поместите веник в теплую воду на 4 часа, периодически подливая горячую воду.
  2. Залейте кипятком на 15 минут, накрыв крышкой.

Быстрый способ: ополосните, залейте кипятком на 5 минут, затем просушите над углями.

Можжевеловый веник

  1. Замочите веник в воде комнатной температуры на 15 минут.
  2. Затем опустите в крутой кипяток на 15 минут, накрыв крышкой.

Липовый веник

  1. Промойте веник в холодной воде, затем залейте водой около +80 °C на 15 минут, после чего подержите над паром.
  2. Альтернативный способ: в холодной воде ополосните веник, затем замочите в воде +90 °C на 15 минут.

Эти методы позволяют запаривать веники для русской бани, сохраняя их аромат и целебные свойства.

Уточнения

Ба́нный ве́ник - пучок связанных веток растений, используемых в банном парении.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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