Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы банный веник прослужил дольше и сохранил свои полезные свойства, важно правильно его запарить. Вот основные рекомендации по запариванию дубового, березового, эвкалиптового, пихтового, можжевелового и липового веников.

Фото: Own work by Nikowsk, CC BY-SA 4.0

Дубовый веник

Для веников из свежих веток запаривание не требуется — достаточно промыть их от пыли. Для веников из сушеных веток:

Замочите веник на 15 минут в воде, нагретой до +40 °C. Затем долейте воду до +60 °C, переворачивая веник каждые 15 минут в течение часа. Если времени мало, можно использовать банный запарник: веник погружается в горячую воду на 5 минут, затем на минуту переносится на камни.

Для долгосрочного хранения замочите веник в холодной воде на 9-11 часов, но полезных веществ в нём останется немного.

Березовый веник

Щадящий способ: замочите веник на 15 минут, затем на 5 минут — в воде +42…+44 °C, потом добавьте кипяток и выдержите под крышкой 10 минут. Традиционный метод: залейте веник кипятком, накройте крышкой и оставьте до остывания.

Эвкалиптовый веник

Запарьте веник в горячей воде на 10 минут, затем погрузите в холодную воду и повторите трижды. Быстрый метод — залейте веник кипятком на 40 минут.

Эвкалиптовые веники хорошо сочетать с березовыми или дубовыми для усиления массажа.

Пихтовый веник

Поместите веник в теплую воду на 4 часа, периодически подливая горячую воду. Залейте кипятком на 15 минут, накрыв крышкой.

Быстрый способ: ополосните, залейте кипятком на 5 минут, затем просушите над углями.

Можжевеловый веник

Замочите веник в воде комнатной температуры на 15 минут. Затем опустите в крутой кипяток на 15 минут, накрыв крышкой.

Липовый веник

Промойте веник в холодной воде, затем залейте водой около +80 °C на 15 минут, после чего подержите над паром. Альтернативный способ: в холодной воде ополосните веник, затем замочите в воде +90 °C на 15 минут.

Эти методы позволяют запаривать веники для русской бани, сохраняя их аромат и целебные свойства.

Уточнения

Ба́нный ве́ник - пучок связанных веток растений, используемых в банном парении.



