Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание клумб — это не только способ украсить сад, но и отличная возможность проявить творчество. Существует множество идей и рекомендаций для оформления клумб, которые добавят вашему участку уникальности и стиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, CC BY-SA 3.0

Четыре ключевые рекомендации для оформления клумб

Размер и высота

Равномерно низкие растения могут сделать клумбу скучной. Планируйте небольшие перепады высоты — так клумба будет выглядеть живее и интереснее. Цветовая гармония

Подбирайте растения по цвету: насыщенные оттенки должны гармонировать между собой, создавая приятное глазу сочетание. Пестрые сочетания могут быстро наскучить и потребовать пересадки. Совместимость растений

Некоторые растения не уживаются вместе. Например, древовидные пионы могут негативно влиять на розы, а розы не рекомендуется сажать рядом с астрами и анютиными глазками. Расположение клумбы

Подвижные клумбы можно переставлять, а для стационарных важно подобрать место с хорошим освещением, защитой от ветра и другими благоприятными условиями, чтобы клумба не увядала от внешних факторов.

Идеи для необычных клумб

Клумбы из деревянных бочек

Если у вас остались старые бочки, их можно раскрасить акриловой краской и превратить в оригинальные клумбы. Бочку можно положить на бок, заполнив наполовину землёй и высадив растения у горлышка. Это создаст иллюзию, будто цветы "вытекают" из бочки.

Музыкальная клумба

Старые музыкальные инструменты, например, контрабас или пианино, могут стать необычным цветником, который вызовет восхищение гостей. Наполните корпус почвой, посейте семена и ожидайте всходов. Если инструмента нет, его можно сделать из фанеры, например, в виде гитары.

Цветник из старой обуви

Старую обувь легко превратить в мини-клумбы. Заполните резиновые сапожки, туфли или кроссовки землёй, посадите цветы и разместите на заборе или возле дома.

Клумбы из подручных материалов

"Костёр": создайте имитацию костра, посадив красную сальвию в окружении камней. Установите деревянную "рогатку" с подвешенным казаном, в который можно посадить почвопокровные растения.

Детские игрушки: используйте игрушечные грузовики для посадки мелких цветов и суккулентов. Эти клумбы легко перемещать по саду.

Сантехника: старые унитазы и ванны можно превратить в экстравагантные цветники. Заполните их землёй, высадите растения и придайте саду необычный стиль.

Эти идеи помогут вам украсить сад, добавив в него неповторимости и оригинальности. Экспериментируйте с подручными материалами, создавая необычные клумбы, которые станут изюминкой вашего участка.

Уточнения

Цветни́к - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

