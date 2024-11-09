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Никто никого не ждёт? Получится ли у Косторной и Куницы вернуться в большой спорт после перерыва

1:05
Спорт

Хореограф Алексей Железняков считает, что фигуристам Алёне Косторной и Георгию Кунице будет сложно вернуться в спорт после двухлетнего перерыва.

Никто никого не ждёт? Получится ли у Косторной и Куницы вернуться в большой спорт после перерыва
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Железняков заявил, что в спорте существует жёсткая конкуренция, и молодые спортсмены стремятся занять место ушедших кумиров. Если же кто-то берёт паузу, то ему становится трудно вернуться на прежний уровень.

"Всё очень просто, в нашем мире никто никого не ждёт! Огромная очередь из юных спортсменов, которые мечтают взойти на пьедестал. А тут получается — сегодня хочу, завтра не хочу, возьму перерыв", — сказал Железняков на "Матч ТВ".

Хореограф добавил, что если желание взять паузу вызвано ожиданием малыша, то снова выйти на лёд после двухлетнего перерыва Алёне Косторной и Георгию Кунице будет, по его мнению, "практически нереально".

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей пропустят два сезона из-за личных обстоятельств.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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