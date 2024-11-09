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Заботишься о спине — поездка будет в радость

1:48
Авто

Длительное пребывание за рулем в неудобной и неэргономичной позе, а также постоянные вибрации, резкие торможения и ускорения создают серьезные нагрузки на позвоночник, повышая риск развития серьезных заболеваний, таких как: 

Заботишься о спине — поездка будет в радость
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, CC BY-SA 3.0
  • остеохондроз,
  • спондилоартроз,
  • межпозвонковые грыжи,
  • радикулит.

Кроме того, длительное воздействие этих негативных факторов может негативно сказаться на репродуктивной функции, приводя к эректильной дисфункции. Причиной этого является перегрев поясничной области и застой крови в малом тазу.

Стресс, неизбежный спутник водителей, также вносит свой вклад в ухудшение здоровья. Непредсказуемые ситуации на дороге, грубость других участников движения и пробки провоцируют мышечные спазмы и повышение артериального давления. Это, в свою очередь, может привести к:

  • головокружению,
  • головным болям,
  • усталости,
  • нарушениям сна,
  • сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чтобы снизить негативное воздействие вождения на здоровье, важно позаботиться об эргономичности посадки. Руки и плечевой пояс должны быть расслаблены, а позвоночник плотно прилегать к спинке сиденья. Для поддержки наиболее уязвимых участков позвоночника (шеи и поясницы) рекомендуется использовать специальные подушки или ортопедические приспособления (воротник для шеи, поясничный корсет).

Не забывайте делать регулярные перерывы во время длительных поездок (в идеале делать остановки). Даже несколько минут, посвященных разминке спины, шеи, плеч и бедер, могут существенно улучшить самочувствие. Если такие "упражнения" войдут в привычку, поездка будет только приятна.

Уточнения

Остеохондро́з позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον — кость + χόνδρος — хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.

Радикули́т (радикулопатия) — синдром, вызванный поражением корешков спинномозговых нервов. Наиболее характерны проявления радикулита — боли по ходу поражённых нервных корешков и образованных из них нервов, нарушение чувствительности, иногда двигательные расстройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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