Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерес к переезду в Канаду, Новую Зеландию и Австралию резко вырос в США после победы Трампа
Потепление после ледникового периода превратило Землю в шар из грязи
Резервы ВСУ в Сумской области. Оставить на Украине или отправить в Россию на смерть?
Рецепт свиного рулета с грибами и ананасом: идеальное блюдо для праздника
Правила пасынкования помидоров для богатого урожая
Шнуров раскрыл, станет ли Инстасамка постоянной солисткой его рок-группы
Принц Уильям раскрыл свои переживания за Кейт Миддлтон и Карла III на фоне онкологии: это было ужасно
Как питомцы помогают справляться со стрессом на работе
Каждому свой микроклимат: сомнолог посоветовал мужу и жене спать под разными одеялами

Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"

1:08
Садоводство

Мощные лапы и большие когти — вот главное "оружие" крота, которое позволяет ему не только легко уничтожать корни растений, но и прокладывать путь через кабели и трубы в земле.

Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Однако прежде чем начинать борьбу с этим вредителем, стоит понять, почему он выбрал именно ваш участок среди множества других. Основная причина, побуждающая крота активно рыть землю, — это поиск еды.

На участках с культурными растениями в изобилии встречаются насекомые, которые обитают на листьях, поверхности земли и глубже в почве. Плодородный, рыхлый грунт не только легче поддается копке, но и богат дождевыми червями, что для крота является настоящим деликатесом.

Кроме того, компостные кучи тоже привлекают кротов, ведь в них часто обитают жуки и личинки — любимая добыча крота.

Если на участке нет лис, собак или котов, которые могли бы отпугнуть кротов, то человек сам лишает себя естественных "защитников", увеличивая шансы на появление этих земляных гостей.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе
Экономика и бизнес
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе Аудио 
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев Путин выступил на Валдае с сильной позицией, предложив Трампу мир на своих условиях Любовь Степушова Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Польза краснокочанной капусты для организма и секреты квашения
Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе
В Москве планируется открыть Центр женского здоровья с отделением антенатальной охраны плода
Актриса Елена Николаева раскрыла главные страхи в карьере
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Красная смородина из черенков: тонкости размножения и советы
Замерзла дверь авто: как избежать повреждений при отогреве
Как превратить балкон в стильную и функциональную зону для жизни
Кинокритик оценил актёрский талант сына Игоря Верника
В Московском молодежном театре 17 ноября покажут Царевну-Лягушку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.