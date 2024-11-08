Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мощные лапы и большие когти — вот главное "оружие" крота, которое позволяет ему не только легко уничтожать корни растений, но и прокладывать путь через кабели и трубы в земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Однако прежде чем начинать борьбу с этим вредителем, стоит понять, почему он выбрал именно ваш участок среди множества других. Основная причина, побуждающая крота активно рыть землю, — это поиск еды.

На участках с культурными растениями в изобилии встречаются насекомые, которые обитают на листьях, поверхности земли и глубже в почве. Плодородный, рыхлый грунт не только легче поддается копке, но и богат дождевыми червями, что для крота является настоящим деликатесом.

Кроме того, компостные кучи тоже привлекают кротов, ведь в них часто обитают жуки и личинки — любимая добыча крота.

Если на участке нет лис, собак или котов, которые могли бы отпугнуть кротов, то человек сам лишает себя естественных "защитников", увеличивая шансы на появление этих земляных гостей.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

