Как родители повлияли на ваше отношение к собаке?

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отношение к собаке во многом определяется родителями, даже если в вашем детстве не было собак. Учёные выяснили, что манера воспитания, которую вы получили в детстве, может отразиться на вашем взаимодействии с питомцем.

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— Например, у либеральных родителей вырастают собаководы с тёплым, ласковым и даже попустительским отношением к животному.

— А у родителей, практикующих авторитетный стиль воспитания, дети будут относиться к собакам с большей строгостью. И, соответственно, их питомцы становятся более дисциплинированными.

Восприятие собаки также закладывается в детстве.

— Если вы выросли в авторитарной семье, вы будете воспринимать пса как компаньона, но с особенностями, характерными для животных.

— Если же вы выросли в либеральной семье, то ваше отношение к собаке будет гуманистическим. Вы будете очеловечивать её, воспринимая как близкого друга и члена семьи.

Уточнения

Авторитарный характер (от лат. auctoritas — власть, влияние) — один из типов социального характера, описанный Э. Фроммом.

