Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кому подойдет становая тяга сумо?
Джеки Чан возвращается на экраны с пандой в новом комедийном боевике
Как сода помогает в быту, но может навредить здоровью
Как освежить комнатные растения с помощью лимона и уксуса
Уход за микрозеленью: полив, освещение и дополнительные советы
Неспроста в гараже у Трампа когда-то появился электромобиль Tesla Roadster
Просто готовьте больше, чем обычно, и у вас всегда будет вкусная и разнообразная домашняя еда
Wildberries улучшает условия труда и строит общежития для работников
Россияне на борту лайнера, застрявшего в Иокогаме, ждут решения по визам

Как родители повлияли на ваше отношение к собаке?

0:59
Зоосфера

Отношение к собаке во многом определяется родителями, даже если в вашем детстве не было собак. Учёные выяснили, что манера воспитания, которую вы получили в детстве, может отразиться на вашем взаимодействии с питомцем.

Как родители повлияли на ваше отношение к собаке?
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

— Например, у либеральных родителей вырастают собаководы с тёплым, ласковым и даже попустительским отношением к животному.

— А у родителей, практикующих авторитетный стиль воспитания, дети будут относиться к собакам с большей строгостью. И, соответственно, их питомцы становятся более дисциплинированными.

Восприятие собаки также закладывается в детстве.

— Если вы выросли в авторитарной семье, вы будете воспринимать пса как компаньона, но с особенностями, характерными для животных.

— Если же вы выросли в либеральной семье, то ваше отношение к собаке будет гуманистическим. Вы будете очеловечивать её, воспринимая как близкого друга и члена семьи.

Уточнения

Авторитарный характер (от лат. auctoritas — власть, влияние) — один из типов социального характера, описанный Э. Фроммом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет

Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.

Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Как заставить денежное дерево расти
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Последние материалы
Как сода помогает в быту, но может навредить здоровью
Как освежить комнатные растения с помощью лимона и уксуса
Уход за микрозеленью: полив, освещение и дополнительные советы
Неспроста в гараже у Трампа когда-то появился электромобиль Tesla Roadster
Просто готовьте больше, чем обычно, и у вас всегда будет вкусная и разнообразная домашняя еда
Wildberries улучшает условия труда и строит общежития для работников
Россияне на борту лайнера, застрявшего в Иокогаме, ждут решения по визам
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Как ухаживать за зубами, чтобы улыбка всегда была неотразимой
Объяснение планет-изгоев: они были разрушены горячими звездами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.