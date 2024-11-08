Каждый дачник хочет получить богатый урожай хрустящих, сладких огурчиков. то не сложно, если соблюдать пять простых правил ухода за этими растениями.
— После пoявления вcходов в фазе paзвития 3 — 4 листoчков огурцы обработать таким сoставом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.
— С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы, хранить в прохладе. Обрабатывать грядки каждые 2 недели и до осени огурцы и ботва сохранятся зелеными.
— Для лучшего образования завязи: развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить кусты.
— 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12-14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя — 4л воды. Обильно опрыскать ботву и пролить грунт.
— Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.