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Правила выбора обоев для кухни, которые прослужат долгие годы

1:20
Недвижимость » Ремонт

При оформлении стен кухни важно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, кухня — это помещение, где на стены влияет влага, а брызги и загрязнения при готовке — частое явление.

Правила выбора обоев для кухни, которые прослужат долгие годы
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Во-вторых, размер кухни также имеет значение при выборе отделки, поскольку он определяет, какой стиль и материалы будут наиболее подходящими. И, наконец, стоит учитывать мебель, поскольку стены должны гармонировать с остальным интерьером.

Что касается обоев, каждый тип имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.

Бумажные обои — доступные по цене и экологичные, но они не подходят для кухни, так как легко загрязняются и не выдерживают регулярную влажную уборку. Их срок службы ограничен.

Флизелиновые обои — более долговечны и выдерживают перепады температуры, а также влажную уборку. Они также скрывают небольшие дефекты стен, но при этом на их рельефной поверхности может скапливаться пыль, а сам материал легко царапается.

Виниловые обои — прочные и стойкие, их можно мыть, что идеально подходит для кухни. Они служат долго, но некоторые виды плохо пропускают воздух, а качественные виниловые покрытия могут быть дорогими.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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