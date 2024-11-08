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Как заставить денежное дерево расти

2:40
Садоводство

Денежное дерево, известное как толстянка, — одно из самых популярных растений для дома, ценимое не только за декоративный вид, но и за символику удачи и благополучия. Чтобы оно радовало здоровой зеленью, следует уделить внимание нескольким важным аспектам ухода.

Как заставить денежное дерево расти
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Освещение и температура

Толстянка предпочитает яркий, но рассеянный свет и лучше всего себя чувствует на восточных или западных подоконниках. Прямые солнечные лучи могут обжечь её листья, поэтому важно защитить растение от чрезмерного солнца. В зимнее время можно добавить искусственное освещение, чтобы компенсировать недостаток света.

Температура также влияет на здоровье растения. Летом оптимально поддерживать 20-25 градусов, а зимой — не ниже 10-15 градусов, избегая перепадов и сквозняков.

Полив и влажность

Как суккулент, толстянка не нуждается в частом поливе, так как её корни накапливают влагу. Поливайте её, когда верхний слой грунта подсыхает: летом — раз в неделю, зимой — раз в две недели. Важно использовать отстоянную воду комнатной температуры и избегать застоя влаги, чтобы предотвратить загнивание корней. Влажность воздуха для толстянки не критична, но в жаркие дни можно слегка опрыскивать листья для свежести.

Грунт и подкормка

Для хорошего роста денежному дереву нужна рыхлая и дренированная почва, например, готовый субстрат для кактусов, к которому можно добавить песок или вермикулит. Подкармливать растение стоит в период активного роста — весной и летом. Подходят удобрения для суккулентов, но не чаще раза в месяц, чтобы избежать переизбытка питательных веществ.

Обрезка и формирование

Чтобы толстянка оставалась компактной и густой, требуется обрезка старых и слабых ветвей, стимулирующая рост новых побегов. Лучшая пора для обрезки — весна. Прищипывание верхушек помогает сформировать красивую, пышную крону, стимулируя развитие боковых ветвей.

Пересадка и размножение

Пересаживать толстянку рекомендуется каждые 2-3 года. Молодым растениям нужна более частая пересадка для нормального роста корней. Лучше выбирать горшок чуть больше предыдущего и заменять грунт на свежий. Толстянка легко размножается черенками или листьями, которые можно укоренять как в воде, так и сразу в грунте, поддерживая умеренную влажность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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